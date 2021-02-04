«Белгородэнерго» инвестировало в регион 3,1 млрд рублей в 2020 году

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» отчитался о реализации инвестиционной программы за 2020 год, в рамках которой компания вложила в Белгородскую область 3,1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В минувшему году «Белгородэнерго» построило и реконструировало 458 км линий электропередачи 0,4-110 кВ и ввело в эксплуатацию 86 МВА трансформаторной мощности. В компании рассчитывают, что это повысит надежность электросетевого комплекса.

В числе самых крупных проектов 2020-го — автоматизация распредсетей с созданием системы дистанционного управления 37 воздушными линиями 6-10 кВ, завершившая первый проекта «Цифровой РЭС» на базе Белгородского, Яковлевского и Валуйского районов электрических сетей. Также проведена реконструкция подстанции 35/10 кВ «Ливенка» с увеличением мощности с 4 до 6,3 МВА, чтобы обеспечить дополнительной мощностью в объеме 700 кВт новую площадку цементного комбината завода «Красная Гвардия» (как считается, контролируется семьей главы Ростеха Сергея Чемезова). После этого общая мощность предприятия достигла 1,2 МВт.

В 2021 году планируется продолжить реализацию инвестпроекта по строительству Центра управления сетями в Белгороде. На его территории компания планирует объединить персонал, управляющий всем электросетевым комплексом региона. Вложения в инвестпрограмму в этом году пока не раскрываются. В 2019 году инвестиции «Белгородэнерго» в электросетевой комплекс региона составили 2,9 млрд руб.

Валерия Розбот