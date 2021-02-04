Гендиректора НПП «Исток» перевели под домашний арест

Генеральный директор научно-производственного предприятия (НПП) «Исток» Александр Борисов, ранее арестованный по делу о хищении 1 млрд руб., переведен под домашний арест. Одновременно Бабушкинский суд Москвы продлил меру пресечения до середины апреля всем фигурантам.

«Борисову изменили меру пресечения на домашний арест, который продлен судом до 16 апреля. Также суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Солнцеву и другим обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до той же даты»,— сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева (цитата по ТАСС).

НПП «Исток» входит в «Ростех». СКР обвиняет фигурантов в особо крупных хищениях при поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции. Господин Борисов страдает лейкозом.

Подробности — в материале “Ъ” «Ради "Роскосмоса" взяли на земле».