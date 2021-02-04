Объем кредитования населения Пермского края вырос на 9%

В 2020 году банки выдали жителям Пермского края кредиты на сумму 275,5 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 9%. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Совокупный розничный кредитный портфель увеличился за год на 12% и составил 356,2 млрд руб. Доля просроченной задолженности за год увеличилась на 0,3 п. п., составив к началу текущего года 4,3%.

Почти четверть всех средств, полученных заемщиками, составили ипотечные жилищные кредиты. В прошлом году жители региона взяли более 38,2 тыс. таких кредитов на сумму 73,3 млрд руб. Это на 36% больше по количеству и на 50% — по объему, чем в 2019 году. Общий ипотечный портфель составил почти 152 млрд руб., увеличившись за год на 19%. Доля просроченной задолженности в этом сегменте кредитования за год снизилась на 0,4 п. п. и составила на начало января 1%.

«Портфель розничных кредитов в Пермском крае в 2020 году рос уверенными темпами. Этот положительный тренд поддержали такие факторы, как ипотечные программы с государственным участием и снижение процентных ставок. Важно, что при этом качество общего кредитного портфеля, в том числе реструктурированных кредитов, значительно не ухудшилось»,— отметил управляющий Пермским отделением Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.