В Ярославской области установят более 1100 мусорных контейнеров

В Ярославской области в 2021 году в рамках нацпроекта «Экология» будет установлено более 1100 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, 700 из которых пластиковые, остальные — металлические, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования

«Новые спецемкости уже закуплены и готовы к установке. Они более долговечны, чем старые модели, рассчитаны на многократную загрузку механическим способом, на значительные перепады температур, оснащены крышками»,— рассказал замдиректора департамента Артем Назаров.

По данным департамента, в 2020 году в регионе была оборудована 501 контейнерная площадка. Еще 415 площадок были отремонтированы. В департаменте отметили, что в области еще 2 тыс. контейнерных площадок нуждаются в дооборудовании и ремонте.

София Бастрыгина