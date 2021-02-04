Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина объясняет, почему выросло число сделок в этом сегменте столичного рынка.

Объем сделок аренды и купли-продажи складских площадей в Московском регионе вырос на четверть и за год составил более 1,5 млн руб. При этом более 35% сделок пришлось на формат e-commerce. Спрос в сегменте, по данным экспертов компании JLL, достиг максимального уровня за всю историю наблюдений.

В течение года брокеры отмечали несколько периодов, когда ситуация существенно корректировалась — от активного роста до неопределенности, затишья и непонимания дальнейших перспектив, связанных с пандемией. Но очень скоро стало понятно, что склады — важнейший элемент инфраструктуры, обеспечивающий функционирование других рынков, к примеру, рынка онлайн-торговли. В итоге пессимистичные прогнозы не сбылись, а результаты превзошли ожидания. Сегмент e-commerce впервые стал лидером в структуре сделок с долей более 35%. Именно со стороны компаний данного сегмента были подписаны две крупнейшие сделки на рынке складов России.

Активный интерес со стороны арендаторов и покупателей зафиксирован и к схеме built-to-suit, на нее приходится более половины всех сделок. Брокеры объясняют это как низким текущим объемом свободных площадей, так и большим количеством спекулятивных проектов, которые оказались незанятыми на этапе строительства. Почти 90% новых складов оказалось законтрактовано к моменту ввода, а из заявленных на новый год объектов 74% уже арендованы или возводятся под конечного клиента. При этом итоговое значение, возможно, окажется еще выше. Ставки, конечно, во многом зависят от локации, подчеркивают брокеры. Одни из самых высоких запрашиваемых цен на аренду на западных направлениях, самые низкие — на востоке и юго-востоке.