Оборот оптовой торговли в Ростовской области превысил 2 трлн рублей в 2020 году

В Ростовской области в 2020 году оптом были проданы товары на сумму более 2 трлн руб., что на 0,4% превысило показатель 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Как сообщает территориальный орган статистики, у оптовых организаций продажи товаров и продукции увеличились на 6,7%. «Существенный прирост был обеспечен прежде всего наращиванием отгрузки на экспорт зерновых культур. Кроме этого, по отношению к предыдущему году увеличены объемы продаж табачных изделий, фармацевтической продукции, бытовых электротоваров»,— говорится в сообщении. Отмечается, что преобладающая доля (65%) в структуре оборота оптовой торговли в 2020 году пришлась крупные и средние организации. Вклад малых предприятий в оборот оптовой торговли региона составил 35%.

Наталья Шинкарева