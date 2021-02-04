На Ямале возбудили уголовное дело после гибели работника «дочки» НОВАТЭКа

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 2 ст. 216 УК РФ) после гибели рабочего «Тернефтегаза» (дочернее предприятие НОВАТЭКа) в Красноселькупском районе, сообщила пресс-служба СКР по региону.

По версии следствия, 2 января на территории Термокарстового газоконденсатного месторождения проводились работы по пропарке трубопровода пожарного водоснабжения от ледяной пробки. Во время работ слесарь-ремонтник, нарушив правила безопасности, с помощью углошлифовальной машины прорезал трубопровод. В результате произошла разгерметизация трубопровода с ударом воздушно-водяной эмульсии, потоком которой был травмирован работник. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Михаил Мананников