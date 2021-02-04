Строителей Бутурлинского ФОКОТа проверяют на подмену стройматериалов

Правоохранительные органы проверяют исполнение контракта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в Бутурлино. По словам собеседника «Ъ-Приволжье», есть основания полагать, что cтроители сэкономили на материалах, применив в монолитной плите кладочную сетку вместо положенной арматуры 8 мм, отчего на объекте появились трещины.

Спорткомплекс был торжественно открыт в ноябре прошлого года на территории средней школы им. М. В. Казакова. Он включает в себя беговые дорожки, площадку для воркаута, уличные тренажеры, трибуну на 100 мест, теплые раздевалки и хоккейную коробку с искусственным покрытием. Участвовавший в открытии ФОКОТа депутат Госдумы РФ Дмитрий Сватковский сообщил, что в курсе ситуации. «У меня на руках первичная документация, совместно с администрацией Бутурлинского района прорабатываем варианты решения. Если надзорными ведомствами будет установлено, что подрядчик действительно допустил нарушения при строительстве, необходимо обязать его устранить их по гарантии. Главное для нас это – качество работ, а дальше пусть разбираются правоохранительные органы», — отметил депутат.

Иван Сергеев