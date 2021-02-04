Число отравившихся некачественной водой в Красноярске увеличилось до 92 человек

В Красноярске 92 человека заболели острой кишечной инфекцией норовирусной этиологии после употребления некачественной воды. Трое взрослых госпитализированы, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заражение произошло с 30 по 31 января. После остановки водозаборных сооружений «Гремячий лог» 29 января вода централизованного водоснабжения была загрязнена.

Как уточняет Роспотребнадзор, сейчас качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам по всем показателям. Ситуация находится на контроле ведомства.

Во вторник сообщалось о заражении 53 человек. Правоохранительные органы проводят проверку после информации в СМИ об отравлении. Региональное управление Роспотребнадзора организовало санитарно-эпидемиологическое расследование. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ждет от главы Красноярска Сергея Еремина и эксплуатирующих организаций действенных мер.

Как сообщили в компании «Краском», по результатам первых расследований причиной массового отравления жителей могла стать застойная вода из внутренней системы пожаротушения 32 дома на улице Киренского. «В двух пробах из пожарного крана выявлены превышения в разы по показателям мутности и запаха»,— уточняет пресс-служба. Сейчас воду хлорируют «в безопасных для человека показателях».

Екатерина Лукашевич