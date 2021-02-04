Средний размер выданного в Удмуртии микрозайма за декабрь 2020 года вырос на 9,6%

В декабре 2020 года средний размер микрозайма, выданного в Удмуртии составил 7,14 тыс. руб. Это на 9,6% больше, чем в декабре 2019 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России этот показатель вырос за год на 2,6% — с 8,32 тыс. руб. до 8,54 тыс. руб.

Самый большой средний размер мирозайма, выданного в декабре 2020 года, отметили в Москве (на 11,15 тыс. руб.), Белгородской (на 10,74 тыс. руб.) и Ростовской (на 9,78 тыс. руб.) областях, Санкт-Петербурге (9,62 тыс. руб.), Московской области (9,5 тыс. руб.). Наибольший рост показателя по сравнению со значением декабря 2019 года зафиксировали в Белгородской области (на 39.6%), Красноярском (на 21,5%) и Приморском (на 18,2%) краях, Архангельской (на 14,8%) и Иркутской (на 11,1%) областях. В некоторых регионах размер микрозайма за год снизился, больше всего — в Москве (на 5,8%), Ставропольском крае (на 5,2%), Тюменской (4,6%) и Московской (на 2,3%) областях, Санкт-Петербурге (на 0,7%). Исследование проводилось среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида кредитования.

«Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями. После падения в апреле постепенное возвращение к прошлогоднему уровню продемонстрировал и средний чек займа до зарплаты. А в декабре прошлого года его значение оказалось даже более высоким, чем по итогам аналогичного периода 2019 года»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.