В Курганской области выявили 96 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Курганской области было подтверждено 96 случаев заболевания COVID-19. Из них 35 зарегистрированы в Кургане, остальные – в Альменевском, Звериноголовском, Кетовском, Мокроусовском, Половинском, Петуховском, Притобольном, Сафакулевском, Шатровском и Шадринском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и в Шадринске, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области. Были выписаны 89 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 15706 случаев COVID-19. В лабораториях медицинских организаций было проведено более 459 тыс. исследований.