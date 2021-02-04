Треть жителей Башкирии жалуется на нехватку денег

32% опрошенных соискателей из Башкирии признались, что их заработной платы не хватает на основные потребности, сообщает служба исследований hh.ru. При этом 48% участников опроса отметили, что заработка хватает с трудом, и только 19% жителей региона сообщили, что их зарплата покрывает все ключевые нужды.

Чаще всего на нехватку денег жалуются рабочие, административный персонал и люди, занятые в транспортной сфере. Большинство опрошенных сотрудников банков, IT-специалистов и строителей, напротив, указывают, что их зарплаты хватает на все.

40% недовольных своим заработком жители республики заявили, что для покрытия всех нужд им недостает более 20 тыс. руб. в месяц, по 23% сообщили, что им не хватает 15-20 тыс. и 10-15 тыс. руб., оставшиеся 14% признались, что до следующей получки им нужно менее чем 10 тыс. руб.

Майя Иванова