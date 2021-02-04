36% петербуржцев мечтают об отдыхе в Европе

Петербуржцы мечтают об отдыхе за рубежом. По данным опроса Райффайзенбанка, после снятия коронавирусных ограничений горожане намерены использовать отпуска для путешествий. Причем отправиться в путешествие многие рассчитывают во время отпуска уже в первом полугодии 2021 года.

Так, 36% жителей Петербурга хотели бы съездить в Европу, еще 17% — Грецию. 12% в качестве места отдыха нахвали ОАЭ, 7% — Черногорию. Самым популярным видом отдыха в постпандемический период горожане назвали пляжный отдых у моря (47%).

70% опрошенных заявили, что планируют обойтись в путешествии без заемных средств. При этом 96% планируют

взять с собой кредитную карту.

В пресс-службе банка добавили, что ежемесячный доход 48% респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.