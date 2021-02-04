Второму совладельцу воронежской аграрной фирмы вменяют мошенничество с субсидиями

Отдел МВД России по Бобровскому району возбудил уголовное дело о мошенничестве с госсубсидиями в отношении совладельца ООО «Русапл» Сергея Григорьева, сообщили “Ъ-Черноземье” источники в правоохранительных органах. В конце прошлого года его партнер Аршак Оганесян был осужден на один год за аналогичное преступление.

Как рассказали собеседники “Ъ-Черноземье”, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы экономической безопасности и коррупции выявили дополнительный эпизод хищения бюджетных средств компанией, занимающейся выращиванием яблоневых садов. По версии следствия, 28 мая 2018 года «Русапл» в лице соучредителя Сергея Григорьева обратился в департамент аграрной политики региона с заявлением на получение господдержки. Деньги требовались на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями. Вместе с заявлением в департамент были представлены копии договоров и платежных поручений на выполненные работы. Как считают в полиции, часть документов были подделаны, а само заявление подписано директором Аршаком Оганесяном, введенным в заблуждение насчет реальной стоимости затрат.

В итоге «Русаплу» перечислили из федерального и областного бюджетов 4,12 млн руб., более 1 млн руб. из которых был получен компанией на основе фиктивной документации. Этот эпизод и лег в основу уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 10 лет). Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ноябре прошлого года в силу вступил приговор за аналогичное преступление директору «Русапла» Аршаку Оганесяну. Бобровский райсуд изначально приговорил его к двум годам лишения свободы. В первой инстанции было установлено, что в конце 2018 года он представил в департамент фиктивные документы для получения субсидий. Общий размер господдержки составил 11,73 млн руб., из которых более 5 млн руб. были получены незаконно. При рассмотрении апелляционной жалобы Оганесяна облсуд сократил наказание до года лишения свободы.

ООО «Русапл» зарегистрировано в Бобровском районе в 2015 году. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – выращивание плодовых и ягодных культур. Аршак и Ишхан Оганесяны владеют долями по 33,3%, Сергей Григорьев — 33,4%. Выручка компании в 2018 году составила 21,7 млн руб., чистая прибыль – 4 млн руб. Годом позже «Русапл» показал убыток 2,6 млн руб. и выручку - 3,95 млн руб.

Сергей Толмачев