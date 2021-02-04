Долгострои ЖК «Весна» в Перми признаны пригодными для завершения

В Перми завершилось обследование технического состояния трех проблемных домов ЖК «Весна» в Дзержинском районе Перми. В пресс-службе краевого правительства сообщают, что выполнение работ было инициировано Пермским агентством по ипотечному жилищному кредитованию (ПАИЖК). Специалисты сделали вывод о том, что дома на ул. Переселенческой, 98 и 100, а также на ул. Углеуральской, 25, пригодны для достройки. Результаты технической процедуры используют для разработки проектов завершения строительства.

Решение о достройке домов ЖК «Весна» принял федеральный фонд защиты прав дольщиков. Сейчас федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков подписывают соглашение о софинансировании достройки этих домов. После этого регфонд подаст в суд ходатайство о получении прав застройщика домов. С их получением объявят конкурс на разработку проекта достройки.

Напомним, застройщиком ЖК «Весна» был холдинг «Камская долина», структуры которого ныне находятся в банкротстве. Сдачи незавершенных домов ждут более 400 участников долевого строительства.

В 2020 году федеральный фонд защиты прав дольщиков принял решения о достройке 16 проблемных домов Прикамья, дольщики еще 16 домов получают компенсации. В сумме будут восстановлены права 2169 дольщиков 32 домов.