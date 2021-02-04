Новый куратор выборов встретился с руководством края и города

Управляющий директор АНО «Экспертный институт социальных исследований» по взаимодействию с экспертным сообществом, экс-глава администрации Пермского края Фирдус Алиев на этой неделе впервые посетил край в новом качестве — куратора предвыборной кампании в Госдуму РФ. По данным “Ъ-Прикамье”, он провел ряд встреч, в частности с главой Прикамья Дмитрием Махониным, с замглавы администрации губернатора Александром Смертиным и врио главы Перми Алексеем Демкиным.

Сам Фирдус Алиев на звонок “Ъ-Прикамье” не ответил.