В Краснодаре с 8 февраля с помощью мобильных камер начнут штрафовать нарушителей ПДД

С 8 февраля в Краснодаре с помощью фото- и видеофиксации начнут привлекать к ответственности автомобилистов, нарушивших правила стоянки и остановки. Об этом информирует пресс-служба мэрии. Штраф составит 1,5 тыс. руб.

С этого дня на городских улицах начнут работать специальные мобильные комплексы, которые фиксируют госномер автомобиля, геолокацию и время снимка. При наличии двух фотофактов данные нарушения передают в ГИБДД. «Все устройства сопряжены с программной средой «Безопасный регион», с помощью сервисов которой сейчас фиксируются все фото- и видеофакты нарушений. Это автоматизирует выписку штрафов», - говорится в сообщении администрации.

Как писал “Ъ-Кубань”, в октябре в распоряжении муниципалитета находились четыре комплекса фотофиксации для автомобилей и еще два комплекса для пеших инспекторов. В день возможно фиксировать около 1 тыс. фотофактов.

Наталья Решетняк