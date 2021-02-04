В Курской области за год выявлено девять незаконных рубок лесов

С начала 2021 года государственные лесные инспекторы комитета природных ресурсов Курской области совместно с сотрудниками полиции провели 38 рейдов, в ходе которых выявили девять незаконных рубок лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Как уточнил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков, ущерб региону составил 1,39 млн руб.

В Горшеченском, Обоянском и Солнцевском районах была вырублена сосна обыкновенная, в Льговском, Щигровском, Хомутовском и Железногорском лесничествах пострадали сырорастущие деревья — клен, ясень, дуб, ольха, береза. По фактам нарушений в Хомутовском, Щигровском, Солнцевском, Льговском и Обоянском районах правоохранительные органы уже возбудили уголовные дела.

Валерия Розбот