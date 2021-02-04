Представлен хэтчбек DS 4 нового поколения

DS 4 E-Tense. Фото: Citroen

DS 4 E-Tense. Фото: Citroen

DS 4 E-Tense. Фото: Citroen

Автомобиль будет построен на доработанной платформе EMP2, которая отличается расширенным использованием композитных материалов. Топовой версий станет гибридный E-Tense с 225-сильной бензо-электрической силовой установкой со 180-сильным бензиновым турбомотором и 110-сильным электродвигателем, которая сможет проезжать около 50 км на электротяге за счет батареи на 12,4 кВт/ч.

В линейку моторов вошли бензиновые агрегаты Puretech — 130-сильный 1,2-литровый, 180- и 225-сильный 1,6-литровый — и 130-сильный 1,5-литровый дизель BlueHDi. Все агрегаты сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Оснащение DS 4 будет включать в себя адаптивную подвеску Active Scan, которая подстраивается в зависимости от информации о состоянии дороги впереди по данным с видеокамеры, фирменный полуавтопилот Drive Assist 2.0, система ночного видения, новые матричные фары, инновационная климатическая система. Заявлено, что новый DS 4 станет первым автомобилем в сегменте с проекционным дисплеем с системой дополненной реальности, а мультимедийной системой можно будет управлять жестами без касания экрана.

Клиентам предложат три варианта хэтчбека — базовый, спортивный Performance Line с черным декором кузова и особой отделкой салона, а также «внедорожный» Cross с пластиковым обвесом кузова, рейлингами на крыше, а оснащение включает в себя ассистент спуска с горы и режимы движения по песку, снегу и грязи.

В Европе новый DS 4 появится до конца 2021 года. О возвращении марки на российский рынок не сообщается.