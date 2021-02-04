Сельхозпроизводство в Челябинской области сократилось на 8%

В ушедшем году объем производства сельскохозяйственной продукции на Южном Урале из-за сильной засухи на 8% упал по сравнению с 2019 годом и составил 112,6 млрд руб. Об этом сообщил глава минсельхоза Челябинской области Алексей Кобылин, информирует пресс-служба министерства.

Как сообщил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, вопреки засухе, сбор овощей оказался на 15,9% больше запланированного, на 67,5% выросло производство тепличных овощей. В минувшем году в области было заложено 42 га садов интенсивного типа – теперь их общая площадь составляет 211 га. На 8,7% увеличилось производство свинины, яиц – на 2,5%, молока – на 5,6%. Экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос к 2019 году на 15% в стоимостном выражении, на 8,3% – в натуральном. Поставки продовольствия за границу составили 185 тыс. т на сумму почти $157 млн.

По словам министра, государственная поддержка сельскохозяйственного производства в 2020 году была профинансирована почти на 2 млрд руб., на комплексное развитие сельских территорий было направлено 711,4 млн руб.

Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса региона на условиях софинансирования из федерального бюджета в 2021 году составит 1,68 млрд руб.