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Фото: Николай Хижняк / Коммерсантъ

Орловская область получила еще 5,04 тыс. доз вакцины «Спутник V»

В Орловскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях. Новая партия содержит 5,04 тыс. доз вакцины «Спутник V» от COVID-19. Таким образом, всего регион получил 26,819 тыс. доз вакцины, рассказали в пресс-службе правительства региона. Там добавили, что в Орловской области уже привито от инфекции 5,6 тыс. человек, еще 537 заявок на вакцинацию поступило от жителей региона за последние два дня.

Валерия Розбот


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