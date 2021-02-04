Орловская область получила еще 5,04 тыс. доз вакцины «Спутник V»

В Орловскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях. Новая партия содержит 5,04 тыс. доз вакцины «Спутник V» от COVID-19. Таким образом, всего регион получил 26,819 тыс. доз вакцины, рассказали в пресс-службе правительства региона. Там добавили, что в Орловской области уже привито от инфекции 5,6 тыс. человек, еще 537 заявок на вакцинацию поступило от жителей региона за последние два дня.

Валерия Розбот