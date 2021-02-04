Власти Кузбасса отменили коронавирусные ограничения

В Кузбассе власти отменили ряд ограничений, которые ранее ввели из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает местный оперативный штаб, с 4 февраля в регионе разрешена работа кинотеатров, концертных и цирковых залов с заполняемостью в 100%. Сняты ограничения по числу зрителей спортивных мероприятий.

Рестораны, кафе и остальные предприятия общепита, которые находятся в зоне фуд-корта в ТЦ, могут принимать посетителей в соответствии с количеством существующих мест. При этом, расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м либо между ними нужно поставить перегородки. Разрешены банкеты и корпоративы в организациях общественного питания.

Отменяются ограничения по числу посетителей бассейнов, бань и саун. Возобновляется оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей.

Кроме того, посещать работу могут 100% сотрудников. Ранее власти рекомендовали работодателям перевести не менее 30% человек в коллективе на дистанционный режим.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии было зарегистрировано 29 836 (+99 за сутки) случаев заболевания коронавирусом, 28 029 (+157) пациентов выздоровели, 529 (+2) человек скончались.

Екатерина Лукашевич