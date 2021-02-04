В Удмуртии планируют реконструировать биатлонный комплекс имени Демидова

Концепцию реконструкции биатлонного комплекса им. Демидова разработают в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«В настоящее время совместно с Союзом биатлонистов России разрабатывается концепция реконструкции. В этом году планируем выполнить первый этап проектных работ. Также стоит стратегическая задача по увеличению номерного фонда гостиницы, в которой размещают спортсменов при проведении соревнований»,— отметил министр спорта региона Александр Варшавский.

Отметим, что указанный комплекс находится на окраине Ижевска. На его территории находятся семь трасс, трибуна для зрителей, гостиница, судейский дом, стрельбище и спортплощадки.