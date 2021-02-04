Правительство Кузбасса в новой структуре начнет работу с 12 февраля

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал региональный закон о внесении поправок в устав Кузбасса. Поправки предусматривают учреждение новой государственной должности — председателя правительства региона, его первого заместителя, перераспределение обязанности в системе исполнительной власти региона. Закон опубликован 1 февраля и предусматривает вступление по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Поправки были приняты законодательным собранием Кузбасса на заседании 26 января как «направленные на реформирование органов исполнительной власти региона». Они предполагают, в частности, введение отдельной должности первого заместителя губернатора Кузбасса — председателя правительства региона, а также его первого заместителя — министра финансов. Кроме того, учреждена должность «заместитель председателя правительства». Новым законом определены полномочия новых лиц в правительстве, в частности, председатель осуществляет руководство правительством.

В то же время отдельные полномочия по руководству и организации работы правительства региона может осуществлять губернатор. За ним сохранена руководящая роль в координации деятельности правительства. Он также вправе определить в структуре исполнительных органов госвласти региона органы, «координация деятельности которых осуществляется непосредственно» им самим.

Игорь Лавренков, Кемерово