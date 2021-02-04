В Башкирии от COVID-19 умерли 195 человек

По данным министерства здравоохранения Башкирии, за сутки в республике зарегистрировано 165 заболевших коронавирусом. Общее число заразившихся — 24 909 человек. 405 пациентов лечатся в стационарах, состояние 52 из них оценивается как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 18 человек. На амбулаторном лечении находятся 5405 человек.

За сутки в регионе умерли еще двое больных COVID-19, всего с начала пандемии умерли 195 человек. Зарегистрировано 259 заболевших внебольничной пневмонией.

Майя Иванова