В Новороссийске появится новый пляж «Кристалл» протяженностью 600 метров

В 2021 году в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи и Ейске приведут в порядок еще 5 км пляжей, сообщает пресс-служба краевой администрации. Сейчас общая протяженность пляжных территорий в крае составляет около 120 км. Уточняется, что в Новороссийске появится новый пляж «Кристалл» площадью 1,96 га и протяженностью более 600 м. В остальных курортных городах пляжи расширят.

Кроме того, в крае заработает единый стандарт по организации пляжного отдыха, направленный на повышение качества обслуживания. В рамках этой работы по единым правилам организуют торговлю, места отдыха и архитектурный облик объектов инфраструктуры.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Новороссийске на месте бывшего рыбного завода рабочие проводят берегоукрепительные работы. Здесь планируется построить современные пляжи, которые будут отделены друг от друга небольшими бухтами. Работы проводятся в рамках федеральной программы, которая направлена на развитие курортно-туристического кластера в Краснодарском крае.

Наталья Решетняк