Автомобиль сбил пенсионерку на улице Мельничной в Ижевске

35-летний водитель Chevrolet Aveo сбил 70-летнюю пенсионерку напротив дома №2 по ул. Мельничной в Ижевске. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. Ее госпитализировали.

По предварительным данным, водитель машины, двигаясь по ул. Промышленной, при объезде автомобиля «ГАЗ», остановившегося на перекрестке, заметил перед собой разворачивающийся Chevrolet Cruze, и во избежание столкновения повернул на ул. Мельничную, наехав на пешехода. В настоящее время проводится расследование.