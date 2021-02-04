В Волгоградскую область поступило новое оборудование для работы с детьми-инвалидами

В Волгоградской области для социальных учреждений Камышинского района, Волгограда и Михайловки приобрели более ста единиц нового специализированного оборудования для проведения занятий с детьми-инвалидами. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В учреждения поступили комплексы для корректировки речи, аппараты для абилитации (система лечебно-педагогических мероприятий) и реабилитации, наборы для развития дыхания, интерактивные образовательные приборы, логопедические массажеры, бизиборды (для развития мелкой моторики), фотоаппараты.

По информации регионального комитета социальной защиты населения, специалисты Детского ПНИ «Солнечный Дом» Камышинского района, Волгоградского областного реабилитационного центра для детей-инвалидов «Доверие», центров социального обслуживания населения Дзержинского района Волгограда и Михайловки уже используют новые специализированные комплекты.

Мария Шахрай