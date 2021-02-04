В 2021 году на курортах Кубани достроят гостиницы и аквапарк стоимостью 1 млрд рублей

До конца 2021 года на курортах Краснодарского края реализуют четыре крупных инвестпроекта общей стоимостью около 1 млрд руб. Об этом журналистам рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В Анапе завершат строительство четырехзвездочного отеля FioLeto и ресторанного комплекса. В Туапсинском районе построят гостиницу и аквапарк.

Параллельно, по словам губернатора, идет работа по решению инфраструктурных проблем приморских городов. В 2021 году планируют завершить проектирование сетей водоснабжения и водоотведения в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах. Строительство предполагается за счет федеральных средств.

Наталья Решетняк