В Ярославле снимают 20-серийный детектив с участием Сергея Пускепалиса

В Ярославле проходят съемки детективного сериала под рабочим названием «Напарники», сообщили в съемочной группе. Всего в сериале о работе полицейских будет 20 серий, показан он будет по одному их федеральных каналов. Местные жители, ставшие свидетелями съемки сцены перестрелки полицейских с бандитами в центре Ярославля, делятся впечатлениями и фотографиями в соцсетях.

Главную роль в фильме играет художественный руководитель ярославского театра имени Федора Волкова Сергей Пускепалис. Вместе с ним снимаются Максим Литовченко, Андрей Багиров и Маруся Климова. Режиссер сериала – Михаил Кабанов.

Съемки сериала будут проходить не только в Ярославле, но и в других населенных пунктах области. Планируется, что закончится съемочный процесс в марте 2021 года.

Антон Антонов