Счетная палата России проверит эффективность расходов Уралвагонзавода

В 2021 году Счетная палата России проведет оценку эффективности расходования бюджетных средств концерном Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») в Нижнем Тагиле, говорится в перечне контрольных Счетной палаты.

Ведомство оценит эффективность расходования средств федерального бюджета, направленных на развитие технологической и производственной базы организаций оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающих выпуск бронетанкового вооружения и техники, сказано в документе. Помимо этого, ведомство проверит Министерство промышленности и торговли России, которое курирует оборонно-промышленный комплекс.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейшее в России вагоностроительное и военно-промышленное предприятие. Входит в госкорпорацию «Ростех». Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование. Соотношение военной и гражданской продукции составляет примерно 50% на 50%.

Михаил Мананников