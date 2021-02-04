Скончался первооткрыватель крупнейших газовых месторождений Ямала

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в возрасте 87 лет скончался первооткрыватель крупнейших газовых месторождений региона Иван Гиря, пишет Znak.com со ссылкой на правительство округа.

Иван Гиря родился в 1933 году в Николаевской области Украинской ССР. Окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина. Более 13 лет работал на разных должностях в нефтеразведочных экспедициях Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Был ведущим специалистом Главтюменьгеологии в области бурения поисковых и разведочных скважин. Иван Гиря янвляется первооткрывателем Бованенсковского, Медвежьего, Ямбургского, Заполярного, Уренгойского, Пунгинского, Игримского газовых месторождений.