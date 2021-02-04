«Дизайнерам удалось в разных типах кузова реализовать родовые черты марки»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о преимуществах свежих моделей марки Genesis.

В апреле 2019 года мне довелось побывать на Нью-Йоркском автомобильном салоне. Так вот, самую большую толпу журналистов я застал на стенде Genesis. На выставке состоялась премьера концепт-кара Mint. Премиальный электромобиль, сконструированный якобы специально для Манхэттена, где жители давно уже пользуются исключительно такси и сабвеем, стал настолько смелым, но одновременно очевидным решением, что все удивились, почему подобное никому не пришло в голову раньше.

Актуальный модельный ряд Genesis лично у меня, вызывает точно такие же чувства. С одной стороны, это смелые современные автомобили, как по дизайну, так и по технологиям. С другой – такое впечатление, что они были на наших улицах всегда.

Это касается и флагмана марки – представительского седана G90. К слову, обновившегося в том же 2019 году. Его мощная решетка и разделенные по горизонтали выразительной линией фары всегда обращают на себя внимание, но в пределах Садового кольца автомобиль смотрится так органично, что кажется, это наш давний знакомый.

Или стильный, силуэтом похожий на купе, спортивный седан G70. Лично мне он больше всего нравится в вишневом или голубом цвете. Впрочем, и в каршеринговой пестрой раскраске — таких машин в транспортном потоке Москвы очень много — автомобиль выглядит стильно.

А за день до Нового года пришло известие о том, что престижную награду Good Design Award получили сразу два автомобиля марки Genesis. Обновленный седан бизнес-класса G80 – к слову, на сегодняшний день самая продаваемая в мире модель бренда. И кроссовер GV80, который, возможно, эту статистику изменит. Что характерно, осенью прошлого года эти два автомобиля презентовались в России именно парой. Когда они стоят рядом, особенно хорошо видно, как дизайнерам удалось в разных типах кузова реализовать одинаковые, родовые черты марки.

В том, что эти две новинки не только красивы, но комфортны внутри и хорошо едут, нам еще предстоит убедиться. Это же можно сказать и про самую свежую модель марки – кроссовер GV70, который мы пока видели только на фотографиях. Словом, благодаря Genesis впереди нас ждет много интересного.