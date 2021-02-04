Мэр Ульяновска Сергей Панчин лечится от COVID-19

Глава Ульяновска Сергей Панчин госпитализирован в Центральную клиническую городскую больницу (ЦГКБ), где проходит лечение от COVID-19. Официально об этом нигде не сообщалось, однако уже во вторник Сергей Панчин не отвечал на звонки по мобильному телефону.

Госпитализацию мэра подтвердила главный инфекционист Ульяновской области, заведующая вторым инфекционным отделением Центральной городской больницы Валерия Речник, сообщившая, что господин Панчин находится в ЦГКБ уже третьи сутки, у него наблюдается положительная динамика, болезнь протекает в более легкой форме. Две недели назад в Instagram Сергей Панчин сообщил, что в связи с положительным тестом на коронавирус у его супруги он был вынужден уйти на самоизоляцию. Позднее он же сообщал, что у него тест показал отрицательный результат. Известно, что господин Панчин сделал прививку 1-й дозы вакцины от коронавируса в начале второй декады января, однако, по мнению инфекционистов, к моменту контакта с инфицированными у мэра не успели выработаться антитела.

В среду стало известно, что также в ЦГКБ госпитализирован глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Бородков. Информацию об этом “Ъ-Волга” подтвердили источники в управлении, отметившие, что «состояние Бородкова сейчас нормальное».

По состоянию на среду, в Ульяновской области с момента начала пандемии зафиксировано 48922 случая инфицирования COVID-19 (с учетом данных ФМБА по Димитровграду), суточный прирост в среду составил 190 случаев (в середине января, в пике заболеваемости, прирост составлял 344 случая в сутки). Коэффициент распространения инфекции в регионе 3 февраля был равен 0,91 (снижение распространения инфекции).

Андрей Васильев, Ульяновск