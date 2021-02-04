В Ростовской области выявлено 363 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области было зарегистрировано 363 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 135. В Батайске выявлено 13 случаев, в Неклиновском и Сальском районах — по 12, в Таганроге — 11, в Новочеркасске, Шахтах, Белокалитвинском, Семикаракорском районах — по 10, в Красносулинском и Мясниковском районах — по девять, в Азовском районе — восемь, по семь — в Новошахтинске и Константиновском районе. По шесть новых случаев выявлено в Гуково, Аксайском, Волгодонском, Егорлыкском и Миллеровском районах, по пять — в Багаевском, Зерноградском, Пролетарском районах, по четыре — в Азове, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Тацинском районах, по три — в Каменске-Шахтинском, Веселовском, Зимовниковском, Ремонтненском, Тарасовском, Целинском, Шолоховском районах, по два — в Донецке, Боковском и Милютинском районах, по одному — в Волгодонске, Звереве, Верхнедонском, Кагальницком, Кашарском, Морозовском, Обливском, Орловском, Песчанокопском, Советском, Усть-Донецком и Цимлянском районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 423 человека. Скончались 28 человек.

По состоянию на утро 4 февраля количество инфицированных в области превысило 65,1 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1551. Коэффициент распространения инфекции — 0,97 За весь период пандемии выздоровели более 54,9 тыс. человек, умерли 2 733 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,1 тыс. человек.

Наталья Шинкарева