Коронавирус в Ярославской области: скончалась женщина и еще 180 человек заболели

В Ярославской области за сутки произошла одна смерть от коронавируса. Скончалась женщина 1972 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 180 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 185 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 4 февраля, в регионе официально подтвержден 28854 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 27140 человек выздоровели. 322 пациента скончались. В больницы госпитализирован 1365 человек, из них 684 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 681 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 14494 человека. На втором месте Рыбинск — 3556 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1600 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 218, 195 и 148 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2804 теста на COVID-19. На карантине находятся 7772 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов