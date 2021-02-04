Саратовский губернатор обещает продолжить структурные изменения в правительстве

Заместителями председателя правительства Саратовской области назначены Андрей Архипов и Роман Ковальский. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева. За обоими также сохраняются посты министров – промышленности и энергетики и сельского хозяйства.

Господин Радаев отметил, что оба зампреда-министра – «молоды, имеют опыт работы в конкретных отраслях, авторитет в экспертном сообществе», что им поможет «в решении вопросов текущей повестки и задач нацпроектов».

Глава региона пообещал, что это структурное изменение в правительстве «не последнее». «Ставку делаем на молодость и передовые подходы, отвечающие вызовам времени», - подытожил он.

Марина Ковалева