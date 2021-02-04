На Ставрополье рассмотрят уголовное дело об обмане дольщиков

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя края, который обвиняется в мошенничестве в отношении дольщиков жилья (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он обвиняется в совершении 303 эпизодов мошенничества на сумму более 400 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Как уточнили в ведомстве, следствие установило, что обвиняемый совместно со своей супругой состоявшей в должности директора общества с ограниченной ответственностью (уголовное дело в отношении неё выделено в отдельное производство), в период времени с февраля 2012 года по июль 2016 года ввели в заблуждение участников долевого строительства. Они предлагали потерпевшим приобрести квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах, путем заключения договоров займа и договоров участия в долевом строительстве, однако, взятые на себя обязательства по строительству домов и последующей передаче квартир дольщикам супруги исполнять не намеревались. Полученные от потерпевших денежные средства в общей сумме 426 721 128 рублей, они похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.

Александра Ларинцева, Пятигорск