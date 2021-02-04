Роснедра выставили на торги два газовых участка на Таймыре

Федеральное агентство по недропользованию объявило аукцион на право пользования Турковским и Дерябинским участками недр (Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края) для разведки и добычи углеводородного сырья, сообщается на официальном сайте Роснедр.

Площадь Турковского участка — 975 кв. км. В 140 км на восток от него находится Дудинка. В его пределах пробурено девять поисково-разведочных скважин. При этом, на его территории располагается Ушаковское газовое месторождение, которое было открыто в 1988 году. Начальная стоимость торгов указана в размере 758,8 млн руб.

Запасы: газ по категории С1 — 33,281 млрд куб. м и по С2 — 20,675 млрд куб. м. Также прогнозируются ресурсы: нефть категории Д1 —1,0 млн т, по Д2 — 1,8 млн т; газ по категории Дл в 5,0 млрд куб. м.

Площадь Дерябинского участка составляет 404,8 кв. км. На его территории находится Дерябинское газоконденсатное месторождение, открытое в 1982 году. В его пределах пробурено 15 поисково-разведочных скважин. Стартовый размер платежа за пользование участком составляет 1,4 млрд руб.

Запасы участка: газ — 50,603 млрд куб. м по категории С1, 4,093 млрд куб. м по категории С2; конденсат по категории С1 – 3,106 млн. т, по С2 — 0,328 млн. т. Прогнозируются ресурсы: нефть – 0,4 млн. т по категории Д1, и 0,7 млн. т по кат. Д2.

По данным официального сайта с информацией о проведении торгов, срок заключения договоров составляет 27 лет.

Екатерина Лукашевич