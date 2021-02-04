В Армавире руководители кредитных кооперативов обвиняются в хищении 250 млн рублей

Полиция закончила расследование уголовного дела в отношении троих жителей Армавира, обвиняемых в мошенническом присвоении средств пайщиков кредитных кооперативов на 250 млн руб., сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Потерпевшими признаны 234 человека.

Дело направлено для рассмотрения в армавирский городской суд, фамилии фигурантов полицией не называются, по данным сайта суда, 1 февраля в суд поступило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) в отношении Сергея Гуртового, Веры Диденко и Анастасии Латухиной. По данным справочных систем, Сергей Гуртовой и Анастасия Латухина были руководителями кооператива «Возрождение», Вера Диденко – кооператива «Юг финанс». Следствие полагает, что фигуранты дела обещали пайщикам получение прибыли в размере от 10 до 25 % годовых, однако заведомо знали, что кооперативы действуют по принципу финансовой пирамиды. Полученные средства, по данным МВД, фигуранты дела присваивали.

Анна Перова, Краснодар