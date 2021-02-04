Воронежский завод гофортары перестал быть самостоятельным юрлицом

ООО «Европак», юрлицо принадлежащего АО «Архбум» (входит в австрийско-немецкую группу компаний Pulp Mill Holding) завода гофротары в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем, прекратило свою деятельность, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Оно было реорганизовано путем присоединения к материнскому АО «Архбум», зарегистрированному в Архангельской области. Впрочем, как пояснили в УФНС России по Воронежской области, регион в результате ничего не теряет: «В случае, если производство остается на территории региона, НДФЛ и имущественных налоги тоже остаются в бюджете субъекта».

Напомним, Pulp Mill Holding купил у воронежского производителя гофротары почти достроенное в индустриальном парке «Масловский» производство 200 млн кв. м гофрокартона осенью 2018 года. Сумма сделки оценивалась в пределах 4 млрд руб. Покупка воронежского актива должна сделать Pulp Mill Holding крупнейшим производителем гофротары в России, рассчитывали в компании. Предприятие было запущено в мае 2019 года. В 2019 году предприятие произвело более 100 млн кв м готовой продукции. Инвестиции на приобретение и модернизацию оборудования предприятия за 2019 год составили 645 млн руб.

Подробнее о смене собственника ООО «Европак» читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова