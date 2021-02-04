Суд снял арест с активов компаний, связанных с ЮГК

Контролирующие лица ООО «Шахта им. Дзержинского» оспорили арест своих активов, наложенный судом по иску ФНС в рамках банкротства шахты. Арест был наложен на имущество и имущественные права в сентябре 2020 года на сумму около 1,6 млрд руб. ООО «Мелтэк», контролирующему шахту, связанному с ним ООО «Энергия-НК», гендиректору «Мелтэк» Андрею Звягинцеву, а также Станиславу Ильину, который являлся конкурсным управляющим шахты в 2017–2018 годах. Позднее ФНС добавила в качестве соответчиков конечных бенефициаров ООО «Мелтэк» — Константина Струкова и Евгению Кузнецову из Оренбурга, АО «Южуралзолото» (ЮГК) и ООО «Управляющая компания ЮГК» (УК ЮГК) из города Пласт Челябинской области.

Под арест попало более 250 позиций различного имущества.

На этой неделе суд отменил арест в отношении ООО «Мелтэк», ООО «Энергия-НК», Андрея Звягинцева, АО «Южуралзолото ГК», ООО «Управляющая компания ЮГК», Константина Струкова и Евгении Кузнецовой. В октябре прошлого года суд отменил арест денежных средств на счетах Константина Струкова, Евгении Кузнецовой и Андрея Звягинцева. Суд мотивировал это необходимостью уплаты обязательных платежей (имущественный, земельный, транспортный налоги).

ООО «Шахта им. Дзержинского» входила в состав угольной компании «Прокопьевскуголь», которым в начале 2000-х годов владели акционеры «Кузбассразрезугля». Летом 2007 года шахта была признана несостоятельной как ликвидируемое предприятие. С 2013 года шахта входит в состав группы прокопьевского ООО «Мелтэк», аффилированного с челябинской золотопромышленной ЮГК Константина Струкова.

Подробнее об аресте активов совладельцев и руководства угольного предприятия — в материале “Ъ-Сибирь” «Налоговая пришла на шахту».

Оксана Павлова