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Крайизбирком передал депутату из Октябрьского мандат краевого парламентария

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о передаче вакантного мандата депутата краевого заксобрания по спискам партии «Единая Россия» депутату думы Октябрьского городского округа Александру Житникову. Он также был зарегистрирован в качестве избранного депутата краевого парламента.

Мандат стал вакантным в связи со смертью и досрочным прекращением полномочий депутата заксобрания третьего созыва Ирины Корюкиной. Краевая избирательная комиссия передавала мандат, учитывая предложение президиума регионального политсовета «Единой России», поддержавшего Александра Житникова.

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