Прожиточный минимум в Свердловской области на 2021 год составит более 11 тысяч рублей

Правительство Свердловской области установило величину прожиточного минимума на весь 2021 год в размере 11 206 руб. в месяц на душу населения. По сравнению с IV кварталом 2020 года, индексация величины прожиточного минимума на 2021 год составит 3,6%, сообщили в правительстве региона.

По словам министра экономики и территориального развития Свердловской области Дениса Мамонтова, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 11 966 руб., для пенсионеров — 9 521 руб., для детей — 11 850 руб.

Расчет суммы был произведен по новой методике в соответствии с изменениями в федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»: она больше не привязана к стоимости потребительской корзины и будет рассчитываться на весь год, а не поквартально, как ранее.

Напомним, размер прожиточного минимума на Среднем Урале в III квартале 2020 года составил 11 129 руб. на душу населения, 11 860 руб. для трудоспособных граждан, 9 038 руб. для пенсионеров и 11 897 руб. для детей.

Ирина Пичурина