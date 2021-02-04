За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 279 жителей региона

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена еще у 279 жителей Пермского края. Несмотря на устойчивое снижение заболеваемости, Пермский край по-прежнему занимает 11-е место в России по темпам распространения вируса.

По данным на 4 февраля, лечение от коронавирусной инфекции в «ковидных» отделениях больниц края проходят 1330 человек. Доля свободного коечного фонда для больных COVID-19 составляет 48,5%.

С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 40 924 жителям региона. Вылечились от болезни 33 929 человек.