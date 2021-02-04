В Уфе начался суд над пенсионеркой, переводившей деньги Айрату Диьмухаметову

В Кировском районом суде Уфы сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении 59-летней Ильмиры Бикбаевой, обвиняемой в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

По версии следствия, Ильмира Бикбаева в 2018-2019 годах перевела 10,5 тыс. руб. неоднократно судимому башкирскому общественнику Айрату Дильмухаметову. В августе прошлого года Центральный окружной военный суд в Самаре признал его виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России и пропаганде терроризма, а также в финансировании экстремистской деятельности и призывах к участию в ней, приговорив к девяти годам колонии строгого режима.

Как следует из обвинительного заключения, Ильмира Бикбаева, являясь участницей группы «Четвертая башкирская республика» в соцсетях, «разделяя идеи автора о необходимости ведения борьбы за построение новой «Четвертой башкирской республики» как отдельного от России государства», решила предоставить Айрату Дильмухаметову средства «для подготовки и совершения планируемого преступления экстремистской направленности». В сентябре 2018 года она перевела 500 руб. на банковскую карту матери общественника Агиляш Дильмухаметовой, реквизиты которой в соцсетях публиковал сам осужденный, с пометкой «Помощь Айрату от Ильмиры Бикбаевой», в октябре — 1 тыс. руб. с сообщением «В помощь Айрату». В марте 2019 года, когда активист был привлечен к уголовной ответственности, подсудимая перевела еще 5 тыс. руб., сопроводив перевод сообщением «Помощь Айрату от Ильмиры Бикбаевой». В общей сложности семью платежами в 2019 году она перечислила общественнику, по версии следствия, 9 тыс. руб. Также Ильмира Бикбаева, как сообщил прокурор, распространяла в интернете материалы, направленные на сбор средств Айрату Дильмухаметову.

Ильмира Бикбаева вину не признала. Ее адвокат Дмитрий Казаков ходатайствовал о переносе слушания уголовного дела в Октябрьский райсуд Уфы, по месту жительства подсудимой. Судья Рустем Шаймухаметов удалился в совещательную комнату. Заседание продолжится завтра.

Влада Шипилова