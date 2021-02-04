На теплоходе таможенники выявили незадекларированную партию сигарет

В морском порту Азов на теплоходе, который прибыл из Греции, сотрудники таможни обнаружили крупную партию сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Во время осмотра судна лица таможенного поста выявили в каютах второго помощника капитана и матроса 3,2 тыс. штук (16 блоков по 10 пачек в каждом) незадекларированных сигареты известных марок. При этом граждане не подавали таможенные декларации. В отношении мужчин было возбуждено дело по ч.1 ст.16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Наталья Шинкарева