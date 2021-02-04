В Тюменской области выявили 135 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области подтверждено 135 новых случаев коронавирусной инфекции, еще два человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу заболевания. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 28 779 случаев коронавирусной инфекции. Более 26 тыс. пациентов уже выздоровели, еще 253 человека скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 714 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 917 918 человек, более 3,3 млн пациентов выздоровели, 75 205 человек скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области продлен до 28 февраля. До конца февраля в регионе сохраняется запрет на проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны.

Михаил Мананников