Челябинские активисты ОНФ пожаловались в прокуратуру на небезопасные школьные маршруты

Челябинское региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось в прокуратуру с претензией к перечню территорий, где местные власти не обеспечили безопасные маршруты для детей к образовательным учреждениям. Общественники потребовали провести проверку действий чиновников и наказать ответственных лиц, сообщают в пресс-службе отделения.

ОНФ обратился в надзорные органы после проведения акции «Дорога в школу» в 2020 году. Среди выявленных небезопасных маршрутов – дорога до автобусной остановки для детей поселка Таянды, от которой они добираются на уроки в Еманжелинск. Школьники вынуждены ходить по разбитой дороге, весной и летом покрытой грязью. Местные жители просили продлить маршрут транспорта ближе к жилым домам и отремонтировать дорогу, однако меры так и не были приняты.

«Позиция местных властей абсурдна: они заявляют об удовлетворительном состоянии дороги, но в этом же документе пишут, что продление школьного маршрута является нецелесообразным ввиду несоответствия дорожных условий требованиям безопасности дорожного движения. Это либо некомпетентность, либо издевательство: то есть для детей-инвалидов разбитая дорога сойдет, а вот транспорт гонять по ямам жалко. Мы считаем, что в правомерности такого отказа следует разобраться правоохранительным органам», – считает активист ОНФ в Челябинской области Юлия Беренштейн.

В претензию были включены и два проблемных объекта в Челябинске. Так, в перечень ОНФ попал маршрут к лицею № 67 по улице Сони Кривой, где парковка перекрывает видимость для детей, подходящих к пешеходному переходу. Общественники настаивали на сокращении места для стоянки, но их требование оставили без внимания.

Была затронута и ситуация с маршрутом к центру внешкольного развития «Радуга» на улице Ворошилова, 53. Из-за отсутствия освещения на пути к учреждению детям нередко приходится добираться на занятия в темноте. Обращения к ответственным лицам так и не дали результата, отмечают в ОНФ.