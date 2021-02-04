В Астрахани осудят шесть жителей Новосибирска за мошенничество

Кировский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана).

Как сообщили в облпрокуратуре, с мая по июнь 2019 года шесть жителей Новосибирска звонили желающим получить денежные займы и представлялись сотрудниками различных финансово-кредитных организаций. Предположительно, они убеждали потерпевших перечислить им своих деньги за предоставление услуг по открытию расчетных счетов, оплаты комиссии и страхования. Таким образом, члены ОПГ якобы причинили ущерб потерпевшим, проживающим в Астрахани, Краснодарском крае, Омской и Новгородской областях, а также иных субъектов РФ, на общую сумму более 1,6 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай